Bertemu Tiga Paslon Pilbup Inhu, Polisi Harap Pilkada Berjalan Aman dan Damai

INHU - Polres Inhu bersama pihak TNI melakukan pertemuan dengan para calon Bupati dan Wakil Bupati Inhu. Pertemuan itu untuk bersama menciptakan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) yang damai, kondusif, dan bermartabat.

Silaturahmi yang digelar di Gedung Sejuta Sungkai, Kecamatan Rengat itu dihadiri oleh Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar, Bupati Inhu Rezita Meylani Yopi, Dandim 0302 Inhu Letkol Inf Emick Chandra Nasution, Forkopimda, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Inhu Datuk Seri Ali Fahmi aziz, tokoh masyarakat, tokoh agama pengurus partai politik. Pertemuan itu juga dihadiri tiga bakal pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Inhuyang akan mengikuti pilkada tahun 2024.

“Polres Inhu akan bersinergi, berkolaborasi dengan TNI serta seluruh elemen masyarakat serta stakeholder terkait, siap memberikan pengawalan, pengamanan dan pelayanan terbaik agar Pilkada berjalan dengan aman, damai dan bermartabat," kata Kapolres Inhu Fahrian Siregar Selasa (10/9/2024).

Dia menjelaskan, kontestasi Pilkada 2024 merupakan suatu perhelatan akbar yang menjadi agenda nasional dan pesta demokrasi yang dinanti-nantikan masyarakat sebagai ajang dalam memberikan hak pilih dan dipilih melalui pemilihan umum yang diselenggarakan lembaga negara komisi pemilihan umum (KPU).

“Saya mengajak seluruh bakal calon kepala daerah untuk berkompetisi secara sehat, menjunjung tinggi sportivitas, dan menghindari segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah masyarakat,” imbuhnya.