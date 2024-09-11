Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bertemu Tiga Paslon Pilbup Inhu, Polisi Harap Pilkada Berjalan Aman dan Damai

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Rabu, 11 September 2024 |02:04 WIB
Bertemu Tiga Paslon Pilbup Inhu, Polisi Harap Pilkada Berjalan Aman dan Damai
Polres Inhu harap Pilkada 2024 berjalan damai (Foto: Dok polisi)
A
A
A

INHU - Polres Inhu bersama pihak TNI  melakukan pertemuan dengan para calon Bupati dan Wakil Bupati Inhu. Pertemuan itu untuk bersama menciptakan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) yang damai, kondusif, dan bermartabat.

Silaturahmi yang digelar di Gedung Sejuta Sungkai, Kecamatan Rengat itu dihadiri oleh Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar, Bupati Inhu Rezita Meylani Yopi, Dandim 0302 Inhu Letkol Inf Emick Chandra Nasution, Forkopimda, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Inhu Datuk Seri Ali Fahmi aziz, tokoh masyarakat, tokoh agama pengurus partai politik. Pertemuan itu juga dihadiri tiga bakal pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Inhuyang akan mengikuti pilkada tahun 2024.

“Polres Inhu akan bersinergi, berkolaborasi dengan TNI serta seluruh elemen masyarakat serta stakeholder terkait, siap  memberikan pengawalan, pengamanan dan pelayanan terbaik agar Pilkada berjalan dengan aman, damai dan bermartabat," kata Kapolres Inhu Fahrian Siregar Selasa (10/9/2024).

Dia menjelaskan, kontestasi Pilkada 2024 merupakan suatu perhelatan akbar yang menjadi agenda nasional dan pesta demokrasi yang dinanti-nantikan masyarakat sebagai ajang dalam memberikan hak pilih dan dipilih melalui pemilihan umum yang diselenggarakan lembaga negara komisi pemilihan umum (KPU).

“Saya mengajak seluruh bakal calon kepala  daerah untuk berkompetisi secara sehat, menjunjung tinggi sportivitas, dan menghindari segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah masyarakat,” imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/525/3067524/pilkada_serentak-xDCr_large.jpg
Survei Indikator: Pasangan Eman-Dena Unggul 54,8 Persen di Pilkada Majalengka 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/610/3066745/fitrianti_nandriani-YojF_large.jpg
Usai Dapat Nomor 1 di Pilwalkot Palembang, Fitrianti-Nandriani Optimis Menang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/340/3066744/ratu_ria_subadri_dapat_nomor_1_di_pilwalkot_serang-15qt_large.jpg
Pilwalkot Serang, Ratu Ria-Subadri Dapat Nomor Urut 1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/610/3066738/fitrianti_nandriani-b2tC_large.jpg
Pilwalkot Palembang, Fitrianti-Nandriani Dapat Nomor Urut 1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/525/3066737/fahmi_dida_dapat_nomor_satu_di_pilwalkot_sukabumi-3UcS_large.jpg
Fahmi-Dida Dapat Nomor Urut 1 di Pilkada Kota Sukabumi, Perindo: Terpilih Satu Kali Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/340/3066736/iksan_iriane_dapat_nomor_urut_3_di_pilbup_morowali-g0KC_large.jpg
Iksan-Iriane Dapat Nomor Urut 3, Siap Wujudkan Perubahan Morowali Lebih Baik 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement