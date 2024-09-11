Bapak Anak Curi Motor di Sidoarjo, Babak Belur Dihajar Massa

SIDOARJO - Seorang bapak nekat mengajak anaknya mencuri motor. Namun, aksi tersebut gagal dilakukan karena kepergok warga yang langsung menghajar keduanya, beruntung polisi berhasil mengamankan kedua pelaku ke polsek setempat sebelum kondisi bertambah parah.

Peristiwa pencurian yang dilakukan bapak berinisial RF (42) dan anaknya DF (22), warga Bulakrukem, Surabaya, terjadi di kawasan Desa Permisan Jabon, Sidoarjo.

Dalam aksi massa yang terekam video amatir warga, tampak kedua pelaku babak belur dihajar massa yang kesal dengan aksi pencurian yang dilakukan kedua pelaku.

Ironisnya, dari hasil pemeriksaan polisi diketahui pasangan pelaku bapak dan anak merupakan residivis kasus yang sama.

Dalam melakukan aksinya, sang bapak berperan sebagai eksekutor pencurian sementara sang anak sebagai pengawas lokasi dan joki motor yang dipakai sebagai alat kejahatan.

Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini kedua pelaku diamankan di sel tahanan Polsek Jabon, Sidoarjo. Sementara polisi hingga saat ini tengah melakukan pengembangan kasus terkait aksi pencurian yang dilakukan pasangan bapak dan anak asal Surabaya tersebut.

(Angkasa Yudhistira)