Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perindo soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati: Baik bagi Keberlangsungan Demokrasi

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |17:52 WIB
Perindo soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati: Baik bagi Keberlangsungan Demokrasi
Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menyambut positif terkait adanya rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Pertemuan itu dinilai sangat baik bagi iklim demokrasi Indonesia saat ini.

"Jadi, saya pikir itu satu hal baik bagi keberlangsungan proses demokrasi ke depannya," kata Waketum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat dihubungi MNC Portal, Kamis (12/9/2024).

Menurut dia, kontestasi itu tidak selamanya harus bersebarangan. Tapi pada akhirnya, ketika sudah diputuskan, maka semua harus seiring sejalan lagi untuk menguatkan proses pembangunan di Indonesia.

"Dan yang paling penting adalah iklim demokrasi kita semakin lebih baik lagi, kan seperti itu," ujarnya.

Kendati demikian, Ferry enggan mengomentari lebih jauh perihal pertemuan ini ada kaitannya peluang PDIP akan merapat ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, itu biarkan menjadi keputusan internal partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut.

"Tapi kan, yang pasti bahwa kondisi Bangsa ke depan memang perlu adanya penguatan semua pihak, termasuk tokoh-tokoh Bangsa juga bersinergi, alangkah baiknya kan kalau terjalin silaturahmi, sinergitas antara seluruh tokoh Bangsa untuk membangun Indonesia ke depan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191049//presiden_prabowo_subianto-dL3n_large.jpeg
Prabowo: Petugas Bekerja Siang Malam Hadapi Bencana, Tantangan Kita Hadapi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/340/3191041//pedagang_kopi_keliling_sanah_maimunah-xCbn_large.png
Kisah Tukang Kopi Keliling yang Kini Punya Rumah Berkat Program Rumah Subsidi Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191039//presiden_prabowo_subianto-eloz_large.jpeg
Momen Prabowo Duduk Bersebelahan dengan ART dan Tukang Seblak di Serah Terima Rumah Subsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191017//prabowo-PJYw_large.jpg
Prabowo ke Menteri: Jangan Setia ke Prabowo, Setia kepada Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/470/3191014//prabowo-QnKp_large.png
Resmikan Akad Massal 50.030 Rumah Subsidi, Prabowo ke Pengembang: Perbaiki Kualitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191012//prabowo-ydKv_large.jpg
Prabowo: Jangan Mark-up Gila-gilaan, Hentikan Segala Bentuk Tipu-Menipu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement