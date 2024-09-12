Perindo soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati: Baik bagi Keberlangsungan Demokrasi

JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menyambut positif terkait adanya rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Pertemuan itu dinilai sangat baik bagi iklim demokrasi Indonesia saat ini.

"Jadi, saya pikir itu satu hal baik bagi keberlangsungan proses demokrasi ke depannya," kata Waketum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat dihubungi MNC Portal, Kamis (12/9/2024).

Menurut dia, kontestasi itu tidak selamanya harus bersebarangan. Tapi pada akhirnya, ketika sudah diputuskan, maka semua harus seiring sejalan lagi untuk menguatkan proses pembangunan di Indonesia.

"Dan yang paling penting adalah iklim demokrasi kita semakin lebih baik lagi, kan seperti itu," ujarnya.

Kendati demikian, Ferry enggan mengomentari lebih jauh perihal pertemuan ini ada kaitannya peluang PDIP akan merapat ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, itu biarkan menjadi keputusan internal partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut.

"Tapi kan, yang pasti bahwa kondisi Bangsa ke depan memang perlu adanya penguatan semua pihak, termasuk tokoh-tokoh Bangsa juga bersinergi, alangkah baiknya kan kalau terjalin silaturahmi, sinergitas antara seluruh tokoh Bangsa untuk membangun Indonesia ke depan," ujarnya.