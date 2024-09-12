Polisi Malaysia Selamatkan 400 Anak di Bawah Umur yang Diduga Alami Pelecehan Seksual di Panti Asuhan

Polisi Malaysia menyelamatkan lebih dari 400 anak-anak dan remaja yang diduga mengalami pelecehan seksual di panti asuhan (Foto: AP)

KUALA LUMPUR – Polisi Malaysia menyelamatkan lebih dari 400 anak-anak dan remaja pada Rabu (11/9/2024) yang diduga mengalami pelecehan seksual di panti asuhan. Panti ini diketahui dikelola oleh sebuah organisasi bisnis Islam terkemuka yang memiliki hubungan dengan sekte agama terlarang.

Inspektur Jenderal Polisi Razarudin Husain mengatakan polisi menangkap 171 orang dewasa, termasuk ustaz atau guru agama Islam, selama penggerebekan terkoordinasi di 20 tempat di dua negara bagian Malaysia.

Mereka yang diselamatkan termasuk 201 anak laki-laki dan 201 anak perempuan, berusia antara satu dan 17 tahun. Razarudin dalam konferensi pers mengataan semuanya berhasil diselamatkan setelah laporan diajukan bulan ini yang menuduh adanya penelantaran, penganiayaan, pelecehan seksual dan penganiayaan. Dia tidak menjelaskan siapa yang menulis laporan tersebut.

Razarudin menjelaskan semua panti asuhan tersebut dikelola oleh Global Ikhwan Services and Business (GISB).

Menurut situs webnya, GISB, sebuah firma Malaysia yang bergerak dalam berbagai bisnis mulai dari supermarket hingga binatu, beroperasi di beberapa negara, termasuk Indonesia, Singapura, Mesir, Arab Saudi, Prancis, Australia, dan Thailand.

GISB tidak segera menanggapi permintaan Reuters untuk mengomentari tuduhan pelecehan seksual tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, GISB membantah laporan media sosial terpisah bahwa mereka telah mengeksploitasi dan menggunakan anak-anak sebagai pekerja. GSB menegaskan bahwa perusahaan tersebut tidak akan terlibat dalam aktivitas ilegal apa pun dan akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Razarudin mengatakan penyelidikan awal polisi telah menemukan bahwa anak-anak di bawah umur yang diselamatkan adalah anak-anak karyawan GISB Malaysia, yang dikirim ke rumah-rumah tersebut segera setelah mereka lahir, sebelum menjadi sasaran berbagai bentuk pelecehan.