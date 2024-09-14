Advertisement
HOME NEWS JATIM

77 Adegan Diperagakan 10 Oknum PSHT Keroyok Pelajar SMK di Malang hingga Tewas

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |20:51 WIB
77 Adegan Diperagakan 10 Oknum PSHT Keroyok Pelajar SMK di Malang hingga Tewas
Rekonstruksi pembunuhan siswa SMK
A
A
A

MALANG - Sebanyak 77 adegan diperagakan oleh 10 orang oknum anggota PSHT yang mengeroyok pelajar SMK di Malang hingga tewas. Adegan dalam rekonstruksi itu mencakup dua tempat kejadian perkara (TKP) berbeda.

Proses rekonstruksi penganiayaan yang berujung meninggalnya Alfin Syafiq Ananta (17) pelajar kelas XI SMK asal Desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Malang, dilakukan di Mapolres Malang, Kepanjen, Sabtu (14/9/2024).

Proses rekonstruksi juga menghadirkan enam tersangka anak yakni MAS (17), RAF (17), dan VM (16), PIAH (15), RH (15), RFP (15), serta empat tersangka dewasa yaitu Achmat Ragil R (19), Ahmad Erfendi alias Somad (20), Iman Cahyo Saputro (25), dan  Muhammad Andika (19).

Kanit 4 Satreskrim Polres Malang Ipda Transtoto mengungkapkan, ada 77 adegan terbaik dari dua TKP. Di TKP pertama di Jalan Raya Sumbernyolo, Desa Ngenep, ada 46 adegan, sedangkan di TKP kedua di lapangan Petren Ngijo, Dusun Kedawung, Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, setidaknya ada 31 adegan.

"TKP pertama 46 adegan, TKP kedua 31 adegan. Rekonstruksi untuk mengetahui kronologi lengkap kejadian perkara 170 KUHP di karangploso di mana kita akan memperdalam keterangan saksi - saksi, baik yang sudah dimintai keterangan maupun ada saksi lagi yang kami mintai keterangan," ucap Ipda Transtoto, ditemui di Mapolres Malang, Sabtu sore.

Dari beberapa adegan itu, ada dua adegan pada TKP kedua yang membuat Alfin Syafiq Ananta akhirnya sekarat. Dimana tendangan tersangka anak berinisial PIAH pada ulu hati dan pukulan dari batu paving oleh RFP.

"(Adegan yang paling mematikan) Adegan 16 dan 30 TKP 2, di mana sauda PI menendang korban mengenai ulu hati," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
