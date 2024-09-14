Ini Penyebab Tewasnya Pelajar SMK di Malang Usai Dikeroyok 10 Oknum Anggota PSHT

MALANG - Alfin Syafiq Ananta (17) pelajar kelas XI SMK di Malang tewas usai dikeroyok 10 orang oknum anggota perguruan silat PSHT. Para tersangka mengeroyok Alfin Syafiq pada dua tempat kejadian perkara (TKP) dan waktu berbeda.

Wakapolres Malang Kompol Imam Mustolih menyatakan, kejadian penganiayaan pertama dilakukan pada Rabu malam (4/9/2024) di Jalan Raya Sumbernyolo, Desa Ngenep, Karangploso, Malang, sedangkan kejadian kedua yang lebih parah terjadi pada Jumat malam (7/9/2024) sekitar pukul 20.30 WIB di Petren Ngijo, Dusun Kedawung, Desa Ngijo, Karangploso. Di lokasi kedua ini korban menerima luka cukup parah, usai dianiaya 7 tersangka, lima di antaranya berstatuskan anak-anak.

"Penyebab kematian korban ini diakibatkan karena pendarahan otak, serta kerusakan sel otak di bagian temporoparietal sebelah kiri, kemudian ada juga di situ disebutkan itu ada memar yang di paru-paru korban," ucap Kompol Imam Mustolih, saat rilis di Mapolres Malang, Kepanjen, Kabupaten Malang.

Pihaknya juga tak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah dari saat ini sebanyak 10 orang. Sebab penyidikan masih terus berlangsung oleh penyidik Satreskrim Polres Malang.

"Saat ini ada 10 tersangka, terdiri empat tersangka dewasa dan enam tersangka anak di bawah umur. Kemungkinan ini akan bertambah jumlahnya, dan kami pastikan bahwa penyidikan ini akan kita laksanakan secara tegas dan kita sidik secara tuntas," terangnya.