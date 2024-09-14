Hindari Kejaran Polisi, Seorang Remaja Tewas Lompat ke Sungai Belawan Medan

MEDAN - Seorang remaja berinisial MI (17) alias Ikbal tewas di Sungai Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu (14/9/2024). Ikbal yang merupakan warga Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan lompat ke sungai diduga takut dengan polisi yang sedang mengejar pelaku tawuran.

Jasad Ikbal berhasil ditemukan setelah dinyatakan hilang terseret arus sejak Jumat, 13 September 2024 siang. Saat itu Ikbal yang tengah dalam kejaran polisi, memilih melompat ke sungai dan akhirnya hilang terseret arus.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Medan, Mustari, mengatakan jasad Ikbal ditemukan sekitar 1 kilometer dari lokasi dia dilaporkan hilang.

"Setelah melakukan pencarian menggunakan alat pendeteksi di bawah air yaitu aqua eyes kemudian dilanjutkan penyisiran menggunakan perahu LCR, kami akhirnya berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 05.40 WIB pagi tadi," kata Mustari.

Setelah ditemukan, kata Mustari, jasad korban langsung dievakuasi dan diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan.