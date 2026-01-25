Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Selain Reza Arap, Polisi Juga Akan Periksa Teman Dekat Lula Lahfah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |22:00 WIB
Selain Reza Arap, Polisi Juga Akan Periksa Teman Dekat Lula Lahfah
Influencer Lula Lahfah (foto: instagram)
A
A
A

JAKARTA - Polisi akan meminta keterangan Muhammad Reza Oktovian alias Reza Arap, terkait kematian influencer Lula Lahfah yang ditemukan meninggal dunia di apartemennya di kawasan Jakarta Selatan. Selain Reza Arap, sejumlah teman dekat Lula yang datang ke lokasi kejadian juga akan dimintai keterangan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (26/1/2026) di Polres Metro Jakarta Selatan.

"Termasuk teman-teman dekat almarhumah yang datang ke lokasi kejadian," kata Budi saat dihubungi wartawan, Minggu (25/1/2026).

Budi menjelaskan, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami sejumlah hal, salah satunya terkait kondisi kesehatan Lula sebelum ditemukan meninggal dunia.

“Tergantung dari yang bersangkutan, namun sudah dikomunikasikan agar bisa hadir pada hari Senin,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/338/3197501//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-eWzw_large.jpg
Polisi Imbau Publik Tak Sebar Foto dan Spekulasi soal Kematian Influencer Lula Lahfah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/338/3197499//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-3W6d_large.jpg
Polisi Jadwalkan Pemeriksaan Reza Arap Terkait Kematian Influencer Lula Lahfah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/482/3197486//lula-QOgc_large.jpg
Lula Lahfah Sebelum Wafat Akan Jalani Kolonoskopi, Apa Itu? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/33/3197476//lula_lahfah-LJk1_large.jpg
Lula Lahfah Ternyata Hapus Tato 30 Hari Sebelum Meninggal, Netizen Sebut Tanda Bersih-Bersih Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/338/3197485//influencer_lula_lahfah-Ycbz_large.jpg
Kematian Influencer Lula Lahfah, Polisi Masih Tunggu Hasil Visum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/33/3197474//lula_lahfah-obgW_large.JPG
Sehari Sebelum Wafat, Lula Lahfah Curhat Ketakutan soal Penyakitnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement