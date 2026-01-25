Selain Reza Arap, Polisi Juga Akan Periksa Teman Dekat Lula Lahfah

JAKARTA - Polisi akan meminta keterangan Muhammad Reza Oktovian alias Reza Arap, terkait kematian influencer Lula Lahfah yang ditemukan meninggal dunia di apartemennya di kawasan Jakarta Selatan. Selain Reza Arap, sejumlah teman dekat Lula yang datang ke lokasi kejadian juga akan dimintai keterangan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, pemeriksaan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (26/1/2026) di Polres Metro Jakarta Selatan.

"Termasuk teman-teman dekat almarhumah yang datang ke lokasi kejadian," kata Budi saat dihubungi wartawan, Minggu (25/1/2026).

Budi menjelaskan, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami sejumlah hal, salah satunya terkait kondisi kesehatan Lula sebelum ditemukan meninggal dunia.

“Tergantung dari yang bersangkutan, namun sudah dikomunikasikan agar bisa hadir pada hari Senin,” ujarnya.