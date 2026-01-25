Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Imbau Publik Tak Sebar Foto dan Spekulasi soal Kematian Influencer Lula Lahfah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |20:22 WIB
Polisi Imbau Publik Tak Sebar Foto dan Spekulasi soal Kematian Influencer Lula Lahfah
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Bhudi Hermanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kematian influencer Lula Lahfah. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan foto-foto korban maupun membuat asumsi liar terkait peristiwa tersebut.

"Kami juga mengimbau masyarakat untuk menjaga empati terhadap keluarga almarhumah atas kejadian ini," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, Minggu (25/1/2026).

Budi mengajak publik agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Menurutnya, doa dan penghormatan kepada almarhumah jauh lebih pantas dibanding menyebarkan konten sensitif atau spekulasi yang belum tentu benar.

"Empati atas duka cita yang terjadi sangat diperlukan. Termasuk tidak menyebarkan foto almarhumah maupun asumsi yang kurang baik. Alangkah lebih baik jika kita mendoakan agar almarhumah tenang di alam sana," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/338/3197499//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_bhudi_hermanto-3W6d_large.jpg
Polisi Jadwalkan Pemeriksaan Reza Arap Terkait Kematian Influencer Lula Lahfah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/482/3197486//lula-QOgc_large.jpg
Lula Lahfah Sebelum Wafat Akan Jalani Kolonoskopi, Apa Itu? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/33/3197476//lula_lahfah-LJk1_large.jpg
Lula Lahfah Ternyata Hapus Tato 30 Hari Sebelum Meninggal, Netizen Sebut Tanda Bersih-Bersih Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/338/3197485//influencer_lula_lahfah-Ycbz_large.jpg
Kematian Influencer Lula Lahfah, Polisi Masih Tunggu Hasil Visum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/33/3197474//lula_lahfah-obgW_large.JPG
Sehari Sebelum Wafat, Lula Lahfah Curhat Ketakutan soal Penyakitnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/25/3197463//lula_lahfah-7tko_large.jpg
Lula Lahfah dan Sahabat Sudah Beli Tiket Liburan Bersama ke Thailand, Kini Berubah Jadi Duka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement