Polisi Imbau Publik Tak Sebar Foto dan Spekulasi soal Kematian Influencer Lula Lahfah

JAKARTA - Kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kematian influencer Lula Lahfah. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan foto-foto korban maupun membuat asumsi liar terkait peristiwa tersebut.

"Kami juga mengimbau masyarakat untuk menjaga empati terhadap keluarga almarhumah atas kejadian ini," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, Minggu (25/1/2026).

Budi mengajak publik agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Menurutnya, doa dan penghormatan kepada almarhumah jauh lebih pantas dibanding menyebarkan konten sensitif atau spekulasi yang belum tentu benar.

"Empati atas duka cita yang terjadi sangat diperlukan. Termasuk tidak menyebarkan foto almarhumah maupun asumsi yang kurang baik. Alangkah lebih baik jika kita mendoakan agar almarhumah tenang di alam sana," ujarnya.