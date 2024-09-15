Rusia Ancam Luluh Lantakkan Kyiv Jika Barat Izinkan Ukraina Gunakan Rudal Jarak Jauh

MOSKOW - Pejabat Rusia pada Sabtu, (14/9/2024) memperingatkan akan terjadinya eskalasi perang yang tidak terkendali dan hancurnya Kyiv. Ancaman ini disampaikan di saat para pemimpin Barat membahas apakah mereka akan mengizinkan Ukraina untuk menggunakan senjata yang mereka kirimkan untuk menyerang jauh ke wilayah Rusia.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada Jumat, (13/9/2024) malam bahwa rencananya untuk mencapai kemenangan bergantung pada keputusan Washington, yang merujuk dengan jelas pada otorisasi untuk serangan jarak jauh yang telah lama diminta Kyiv dari sekutu NATO.

"Keputusan yang kuat diperlukan. Teror dapat dihentikan dengan menghancurkan fasilitas militer tempat asalnya," kata Andriy Yermak, kepala kantor Zelensky dalam posting di Telegram pada Sabtu.

Kyiv mengatakan serangan semacam itu penting bagi upayanya untuk membatasi kemampuan Moskow menyerang Ukraina, tetapi sekutu sejauh ini enggan mengizinkannya, dengan alasan kekhawatiran Moskow akan menganggapnya sebagai eskalasi dan meragukan efisiensinya.

Meskipun belum ada keputusan resmi terkait masalah ini yang diumumkan sejauh ini, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov menduga keputusan itu telah dibuat dan dikomunikasikan ke Kyiv, dan bahwa Moskow harus menanggapinya dengan tindakannya sendiri.

"Keputusan telah dibuat, kebebasan penuh dan semua toleransi telah diberikan (kepada Kyiv), jadi kami siap untuk semuanya," kantor berita RIA mengutip pernyataan Ryabkov.

"Dan kami akan bereaksi dengan cara yang tidak akan menyenangkan."

Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev, yang sekarang menjabat sebagai wakil ketua dewan keamanan negara itu, mengatakan Barat sedang menguji kesabaran Rusia tetapi kesabaran itu tidak terbatas, demikian diawartakan Reuters.