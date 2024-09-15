Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Nekat Berenang di Danau, Remaja di Citeureup Bogor Tewas Tenggelam

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |00:04 WIB
Nekat Berenang di Danau, Remaja di Citeureup Bogor Tewas Tenggelam
BOGOR - Pemuda berinisial AN (18), meninggal dunia usai tenggelam di Danau Permata Sentul, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Jasad korban sudah diserahkan kepada pihak keluarga duka.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 13.00 WIB. Awalnya, terdapat remaja berjumlah 5 orang memancing di danau tersebut.

"Satu jam kemudian, sekitar pukul 14.00 WIB, mereka mengajak berenang kurang lebih 15 menit. Lalu istirahat sekitar 10 menit kemudian berenang lagi untuk yang kedua kalinya," kata Adam dalam keterangannya, Sabtu (14/9/2024).

Ketika itu, dua orang berenang untuk menyebrang dan 1 orang yakni korban AN berenang lewat pinggiran melaju ke tengah danau. Namun, baru sekitar 5 meter dari pinggir tiba-tiba korban tenggelam.

"Dua temannya berusaha menolong, tapi mereka kehabisan nafas dan akhirnya berhenti dan naik untuk meminta bantuan tapi tidak berhasil," jelasnya.

Tim SAR gabungan yang mendapat laporan tersebut langsung bergegas menuju lokasi untuk melakukan pencarian. Sekira pukul 17.30 WIB, korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

"Korban sudah diserahkan kepada pihak keluarga," pungkasnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
