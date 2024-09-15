Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pawai Alegoris NWDI, Ummi Rohmi Ajak Warga NTB untuk Tetap Solid, Utuh dan Bersatu

Ji Edy Gustan , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |03:28 WIB
Pawai Alegoris NWDI, Ummi Rohmi Ajak Warga NTB untuk Tetap Solid, Utuh dan Bersatu
Pawai Alegoris
A
A
A

LOMBOK TIMUR - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NWDI Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah mengajak warga Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk tetap solid, utuh dan bersatu.

Ajakan itu diutarakan di sela pawai alegoris jelang Hultah ke-89 Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) di Lombok Timur. 

"Harus tetap kompak, utuh, dan bersatu. Kita lanjutkan semangat perjuangan Maulana Syech sebagai pahlawan nasional agar semua lebih baik seperti kualitas pendidikan dan jumlah jamaah pengajian kita semakin banyak untuk kebaikan bersama," ujar Umi Rohmi. 

Diketahui Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NWDI Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah merupakan bakal calon Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dia berpasangan dengan  Dr.H.W Musyafirin dan dikenal sebagai pasangan Rohmi - Firin. 

Paket duo doktor itu menjadi salah satu daya tarik dalam pawai alegoris tersebut. Termasuk juga pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur H. Syamsul Luthfi - H. Abdul Wahid. "Hidup Rohmi - Firin, jangan lupa coblos jilbab hijau dan baju hijau untuk Bupati Lombok Timur Luthfi - Wahid," ujar pandu acara sambil mengarahkan para peserta pawai alegoris Sabtu (14/9/2024). 

Pawai alegoris kali ini melibatkan ratusan ribu jamaah dan santri NWDI se-NTB. Momentum Hultah ke-89 NWDI dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh semua pihak. Terlebih saat ini bertepatan dengan rangkaian pilkada serentak 2024 baik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB maupun pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139360//ilustrasi-oSeP_large.jpeg
MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara Buntut Politik Uang, DPR: Berikan Efek Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/340/3137527//ilustrasi-R7Tr_large.JPG
PSU Pilkada Banjarbaru Kembali Digugat ke MK, Gubernur Kalsel Pastikan Netralitas Aparat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/337/3137340//pilkada-Y9Fj_large.jpeg
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Barito Utara Tuai Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432//bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350//kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317//mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement