Pawai Alegoris NWDI, Ummi Rohmi Ajak Warga NTB untuk Tetap Solid, Utuh dan Bersatu

LOMBOK TIMUR - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NWDI Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah mengajak warga Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk tetap solid, utuh dan bersatu.

Ajakan itu diutarakan di sela pawai alegoris jelang Hultah ke-89 Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) di Lombok Timur.

"Harus tetap kompak, utuh, dan bersatu. Kita lanjutkan semangat perjuangan Maulana Syech sebagai pahlawan nasional agar semua lebih baik seperti kualitas pendidikan dan jumlah jamaah pengajian kita semakin banyak untuk kebaikan bersama," ujar Umi Rohmi.

Diketahui Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NWDI Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah merupakan bakal calon Gubernur Nusa Tenggara Barat. Dia berpasangan dengan Dr.H.W Musyafirin dan dikenal sebagai pasangan Rohmi - Firin.

Paket duo doktor itu menjadi salah satu daya tarik dalam pawai alegoris tersebut. Termasuk juga pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur H. Syamsul Luthfi - H. Abdul Wahid. "Hidup Rohmi - Firin, jangan lupa coblos jilbab hijau dan baju hijau untuk Bupati Lombok Timur Luthfi - Wahid," ujar pandu acara sambil mengarahkan para peserta pawai alegoris Sabtu (14/9/2024).

Pawai alegoris kali ini melibatkan ratusan ribu jamaah dan santri NWDI se-NTB. Momentum Hultah ke-89 NWDI dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh semua pihak. Terlebih saat ini bertepatan dengan rangkaian pilkada serentak 2024 baik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB maupun pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota.