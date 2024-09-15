Dini Hari, Gempa Bumi M4,2 Guncang Bengkulu

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan informasi terkait gempa bumi M4,2 di Seluma Bengkulu, pada Minggu (15/9/2024) pukul 02.49 WIB.

"Gempa 93 km barat daya Seluma-Bengkulu, kedalaman 10 kilometer," kata BMKG melalui akun X nya.

Adapun pusat gempa berada di titik koordinat 4,58 lintang selatan dan 101,90 bujur timur.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," demikian informasi dari BMKG.



(Khafid Mardiyansyah)