Kronologi Evakuasi KA Walahar Anjlok, Kereta Penolong Disiapkan

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung memastikan saat ini telah dilakukan proses evakuasi dan menyiapkan kereta penolong usai anjlokan KA Commuter Line Walahar Ekonomi (KA 317) relasi Purwakarta-Cikarang, Minggu (15/9/2024) siang.

“Saat ini, PT KAI Daop 2 Bandung sedang fokus untuk melakukan evakuasi rangkaian di petak jalan tersebut dengan menyiapkan Kereta Penolong dan Tim Evakuasi,” ujar Manager Humas PT KAI Daop 2 Bandung, Ayep Hanapi dalam keterangan resminya.

Diketahui, KA Walahar ini relasi Purwakarta-Cikarang ini anjlok sebanyak satu gerbong kereta pembangkit yang terdapat di bagian akhir rangkaian KA di petak jalan antara Stasiun Purwakarta-Cibungur.

Hanafi memastikan para penumpang dan Crew KA Walahar selamat, serta perjalanan di wilayah tersebut masih bisa dilalui karena masih terdapat satu jalur yang masih digunakan.

“Tim Teknis KAI Daop 2 Bandung dan KCI telah bergerak cepat melakukan penanganan dan proses evakuasi guna memulihkan jalur serta memastikan keselamatan perjalanan kereta api ke depannya. Saat ini, proses perbaikan terus dilakukan dengan harapan jalur dapat kembali normal secepat mungkin,” imbuh Ayep.

“Informasi yang lainnya akan di-update pada kesempatan berikutnya,” pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)