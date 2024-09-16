Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Mengerikan! Baku Tembak di Papua Nugini Tewaskan 30 Orang

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |22:12 WIB
Mengerikan! Baku Tembak di Papua Nugini Tewaskan 30 Orang
Polisi bersenjata lengkap berjaga pasca pecahnya baku tembak tewaskan 30 orang (Foto : VOA Indonesia/AFP)
PAPUA NUGINI - Periswita mengerikan terjadi di Papua Nugini, baku tembak antara ratusan anggota suku di dataran tinggi tersebut sedikitnya menewaskan 30 orang. Hal tersebut berdasar laporan yang dikutip dari VOA Indonesia, Senin (16/9/2024). Aparat keamanan kini diberi wewenang darurat untuk meredakan kekacauan yang terjadi.

Polisi menjelaskan, kerusuhan bermula saat para penambang ilegal membuat seorang pemilik tanah di Lembah Porgera mengalami cedera serius pada Agustus 2024. Tambang tersebut merupakan lokasi salah satu tambang emas terbesar di Papua Nugini.

Perundingan damai tidak membuahkan hasil, dan situasi pun berkembang menjadi bentrokan antarsuku yang intens, sekitar 300 letusan tembakan turut mewarnai aksi cekcok itu pada Minggu 15 September 2024. Pernyataan tersebut disapaikan Komandan Polisi Joseph Tondop.

Polisi melaporkan setidaknya 30 anggota suku yang bentrok, tewas. Ratusan perempuan dan anak-anak terpaksa mengungsi, sementara banyak rumah terbakar habis.

Menurut keterangan Tondop, dua pejabat turut tewas saat menunggu tumpangan pulang setelah jam kerja. 

Komisaris Polisi David Manning mengungkapkan pihaknya akan menggunakan kekuatan yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban di wilayah dataran tinggi yang sulit dijangkau. "Sederhananya, ini berarti jika Anda mengangkat senjata di tempat umum atau mengancam orang lain, Anda akan ditembak," kata Manning dalam sebuah pernyataan di akhir pekan.

"Situasi yang memburuk ini disebabkan oleh penambang ilegal dan pemukim ilegal yang mengabaikan hak pemilik tanah tradisional serta meneror masyarakat setempat dengan kekerasan," kata Komisaris Polisi David Manning.

Polisi mengatakan penambang ilegal dari klan Sakar menempati tanah milik suku saingan mereka, Piande.

Konflik suku sering terjadi di dataran tinggi Papua Nugini, tetapi masuknya senjata otomatis membuat bentrokan semakin mematikan. "Tingginya angka bentrokan dipicu oleh keberadaan lebih dari '100 senjata berkekuatan tinggi di tangan yang salah'," kata polisi.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
