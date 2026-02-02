Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Serukan Berdikari, Prabowo: Kalau Indonesia Diserang, Nobody Is Going to Help Us

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |12:20 WIB
Serukan Berdikari, Prabowo: Kalau Indonesia Diserang, Nobody Is Going to Help Us
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
BOGOR – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas mengenai pentingnya kemandirian bangsa, dalam menghadapi dinamika global yang kian tidak menentu. 

Prabowo menekankan, Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) karena tidak ada jaminan bantuan dari bangsa lain apabila negara berada dalam kondisi terancam.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

"Kita mengerti semua, kalau kita sungguh-sungguh mau nonblok, kalau kita sungguh-sungguh mau tidak terlibat dalam pakta, kalau kita sungguh-sungguh mau bersahabat dengan semua, berarti kita sendiri," kata Prabowo.

Prabowo mengingatkan, bahwa kemandirian merupakan harga mati bagi Indonesia. Ia mengutip pemikiran Proklamator sekaligus Presiden pertama RI Sukarno (Bung Karno), serta pesan Panglima Besar Jenderal Soedirman mengenai pentingnya kepercayaan pada kekuatan sendiri.

"Kalau kita diancam, kalau kita diserang, tidak akan ada yang bantu kita, saudara-saudara. Percaya sama saya, nobody is going to help us. Karena itu, dari awal Bung Karno mengatakan kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Panglima Besar kita yang pertama, Panglima Besar Soedirman, kita harus percaya pada kekuatan kita sendiri,” ujar Prabowo.

 

