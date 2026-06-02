HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Harap Pimpinan Baru BGN Percepat Program Prioritas dan Perbaiki Tata Kelola

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |21:16 WIB
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berharap jajaran pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN), dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas pemerintah, sekaligus meningkatkan tata kelola organisasi agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi saat mengumumkan pergantian pimpinan BGN di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Prasetyo mengatakan, Prabowo telah menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Selain itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN.

Menurut Prasetyo, pergantian pimpinan tersebut merupakan hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap kinerja BGN selama hampir satu setengah tahun terakhir.

"Kepada pimpinan yang baru, Bapak Presiden berharap dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," ujar Prasetyo.

Ia menegaskan, langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh program BGN tetap berjalan secara optimal dan mampu menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran program.

 

