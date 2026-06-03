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Prabowo Dijadwalkan Hadiri Open House Sekolah Rakyat di Bogor

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 03 Juni 2026 |11:02 WIB
Prabowo Dijadwalkan Hadiri Open House Sekolah Rakyat di Bogor
Open House Sekolah Rakyat di Bogor (foto: Okezone/Binti)
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BOGOR - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menghadiri open house antara orang tua dan calon siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 10, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026). 

Dari pantauan Okezone, sejumlah orang tua calon siswa tampak hadir sejak pagi untuk mengikuti rangkaian kegiatan sekaligus menunggu kedatangan Kepala Negara.

Sementara itu, pengamanan mulai diperketat menjelang kedatangan Kepala Negara. Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) sudah terlihat melakukan sterilisasi di sejumlah titik area sekolah. Petugas juga memasang metal detector di pintu masuk utama guna memastikan keamanan selama kegiatan berlangsung.

Orang tua calon siswa tampak berkumpul di area yang telah disediakan panitia. Sebagian di antaranya terlihat berbincang sembari menunggu dimulainya agenda kunjungan Presiden.

Hingga berita ini ditulis, persiapan penyambutan Prabowo masih berlangsung. Aparat keamanan terus melakukan pengamanan di sekitar lokasi, sementara orang tua calon siswa menantikan kedatangan Prabowo untuk menghadiri kegiatan di SRMP 10 Kabupaten Bogor.

 

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