Dukung Pergantian Pimpinan BGN, Dasco Minta Fokus Perbaiki Kinerja

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang melakukan evaluasi dan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, keputusan tersebut menunjukkan pemerintah mendengar aspirasi masyarakat, penerima manfaat program, serta berbagai masukan dari DPR.

Dasco menyampaikan, DPR menyambut baik keputusan Presiden yang mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakil kepala BGN sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lembaga tersebut.

"Kami mengucapkan apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Pemerintah yang kemudian telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat, dan juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan juga masukan dari DPR," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Ketua Harian Partai Gerindra itu menilai, evaluasi yang dilakukan Prabowo merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat pelaksanaan program-program gizi nasional yang menjadi tanggung jawab BGN.

Menurut Dasco, keputusan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus melakukan perbaikan terhadap lembaga yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

"Sehingga kemudian pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden, telah mengambil satu keputusan untuk mengadakan evaluasi pimpinan BGN yang kita dengar tadi dari Mensesneg, terdiri dari Kepala BGN dan dua Wakil Kepala BGN," ujarnya.