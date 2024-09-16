Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Masuk Lewat Atap Plafon, Maling Ambil 8 HP dari Kantor Gadai di Bekasi

Ade Suhardi , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |01:01 WIB
Masuk Lewat Atap Plafon, Maling Ambil 8 HP dari Kantor Gadai di Bekasi
Ilustrasi
JAKARTA - Maling berhasil membobol sembilan ponsel di sebuah kantor gadai yang berlokasi di Jatiranggon, Jatisampurna, Kota Bekasi. Dari hasil rekaman CCTV di lokasi, pelaku masuk kantor melalui atap plafon kantor. 

Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudho Ully membenarkan peristiwa tersebut. Peristiwa pembobolan tebrjadi pada Selasa (3/9/2024).

"Benar, ada pembobolan di sebuah kantor gadai di kawasan Jatisampurna, Kota Bekasi. Saat ini tengah dilakukan penyelidikan," kata Titus saat dihubungi, Minggu (15/9/2024). 

Dari rekaman CCTV di lokasi, pelaku diketahui masuk melalui atap plafon kantor. Dia masuk ke gudang penyimpanana HP. 

"Pelaku masuk melalui plafon atap dan membobol gudang penyimpanan handphone," ujarnya. 

Sebanyak sembilan ponsel yang ada di kantor gadai tersebut raib dibawa kabur. Saat ini kasus sedang ditangani Unit 5 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. 

"Kerugian sembilan unit handphone yang disimpan di lokasi. Kita masih melakukan pengembangan untuk memburu pelaku," tuturnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Bekasi Maling HP Maling pencurian
