NUSANTARA
HOME NEWS NUSANTARA

Terseret Ombak di Pantai Padang, Anak 6 Tahun Tenggelam

Rus Akbar , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |21:11 WIB
Terseret Ombak di Pantai Padang, Anak 6 Tahun Tenggelam
Tim SAR mencari korban tenggelam di Pantai Padang (foto: dok ist)
A
A
A

PADANG - Satu bocah enam tahun bernama Fadil tenggelam usai diseret arus di pantai Padang depan lapangan Futsal Taman Budaya, Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. 

Berdasarkan informasi dari BPBD Kota Padang, kejadian itu berawal korban danima orang temannya mandi-mandi lokasi kejadian, kemudian pada pukul 18.00 WIB, Fadil terseret arus ke tengah laut dan hilang. Tim Baywatch dan warga mencoba untuk mencari korban, namun sampai malam ini belum ditemukan. 

Kepala Kantor Pencarian dan Penyelamatan, Padang, Abdul Malik membenarkan kejadian tersebut. "Saat ini tim sudah diturunkan ke lokasi ada lima personil sedang melakukan pencarian," katanya, Senin (16/9/2024). 

Sementara saat pencarian, salah satu warga yang mencari sempat pingsan dan langsung dilarikan di rumah sakit terdekat. Adapun lima orang teman korban yang sedang mandi adalah Baim (14), Bima (12), Carlos, Habib (11) kakak korban dan Afdal juga kakak korban. 

(Awaludin)

      
Telusuri berita news lainnya
