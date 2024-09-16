Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Kelelahan saat Balapan Renang, Remaja Tewas Tenggelam

Rudi Setiawan , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |23:01 WIB
Kelelahan saat Balapan Renang, Remaja Tewas Tenggelam
Remaja tewas tenggelam usai kelelahan berenang (Foto: Ilustrasi/Freepik)
KARAWANG - Diduga kelelahan saat lomba renang di Sungai Irigasi, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Kkarawang Bbarat, seoarang remaja tewas tenggelam. Korban ditemukan oleh tim SAR Gabungan setelah dilakukan pencarian selama satu hari.

Isak tangis keluarga pun cah saat jenazah korban ditemukan dan dibawa ke rumah duka.

Video detik-detik korban sebelum tenggelam, nampak sejumlah remaja balapan renang bersama rekannya di Sungai Irigasi KW Enam. Dalam hitungan detik, korban langsung hilang tenggelam dan terserat arus deras Sungai Irigasi. 

Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD Karawang dan komunitas relawan Indonesia, Senin (16/9/2024) petang berhasil menemukan jenazah Kardita (16), warga Kelurahan Kkarangpawitan, satu kilometer dari lokasi pertama kali korban dinyatakan hilang tenggelam terseret arus sungai.

Kordinator Basarnas Karawang Sigit Haryanto mengatakan korban ditemukan di dekat jembatan KW Tujuh dalam kondisi hayut terseret arus. Jasad korban terlihat timbul dan tenggelam dan tim SAR yang tengah melakukan penyisiran terhadap korban langsung mengevakuasi korban dari sungai.

"Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa menggunakan mobil ambulance untuk diserahkan ke pihak keluarga. Selanjutnya akan dimakamkan," ujar Sigit.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
