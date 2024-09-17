Gempa M4,6 Guncang Sumur Banten, Terasa hingga Cibaliung dan Soban

JAKARTA - Gempa berkekuatan M4,6 mengguncang Sumur, Banten, pukul 05:50 WIB, Selasa (17/9/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

BMKG merinci, lokasi gempa di 6.90 LS, 105.63 BT atau 27 Km Tenggara Sumur, Banten. Adapun kedalaman gempa 34 Km.

Gempa Dirasakan (MMI) III Sumur, III Muarabinuangeun, III Panimbang, III Cibaliung, III Singdangkerta, III Soban. Dengan skala ini, getaran dirasakan nyata dalam rumah seakan-akan ada truk berlalu.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)