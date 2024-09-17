Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pilkada 2024, Polisi Minta Milenial Hindari Hoaks dan Black Campaign di Medsos

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |21:40 WIB
Pilkada 2024, Polisi Minta Milenial Hindari Hoaks dan <i>Black Campaign</i> di Medsos
Polisi minta Milenial hindari hoaks dan black campaign saat Pilkada 2024. (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

INHU - Polda Riau menurunkan tim Asistensi atau tim pendampingan untuk memantapkan Operasi Mantap Praja (OMP) Lancang Kuning (LK) tahun 2024 yang dilaksanakan di Polres Indragiri Hulu (Inhu), Selasa, (17/9/2024). Tim meminta pemilih muda atau Milenial menghindari hoaks dan black campaign di media sosial (medsos) saat Pilkada 2024.

Tim Polda Riau yang diterjunkan ke Inhu dipimpin Wakil Komandan Satuan (Wadansat) Brimobda Riau AKBP M. Aries Purwanto. Dia dan sejumlah anggota dari Pekanbaru datang dan langsung memberikan pengarahan kepada Kasatgas OMP, PJU, serta kapolsek yang mengikuti melalui virtual di ruang Sanika Satyawada Polres Inhu.

"Pendampingan yang dilakukan oleh Polda Riau bertujuan untuk memantapkan atau memaksimalkan tujuan operasi yang dilaksanakan oleh Polres Inhu dan jajaran," kata Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar, Selasa.

Kapolres menambahkan bahwa tim menekankan untuk memperkuat sistem manajemen operasi, soliditas, serta netralitas dalam menjalankan tugas-tugas operasi sehingga proses tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) dapat berjalan aman, damai, sejuk, dan bermartabat.

Tim juga menekankan perlunya deteksi dini terhadap semua potensi ancaman yang ada, tidak memandang remeh situasi kondusif saat ini. Seluruh personel diharapkan wajib mengemban fungsi intelijen sehingga deteksi berjalan optimal.

Dalam arahannya, tim juga menekankan perlunya melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk mengajak kaum milenial menggunakan hak pilih dan tidak terprovokasi oleh isu hoaks dan black campaign yang disebar di media sosial.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/337/3191431//kapolri-n1FJ_large.jpg
Kapolri: Perkembangan Teknologi Digital Sangat Pesat, Ganggu Stabilitas jika Tak Disikapi dengan Bijak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188071//siklon_97s_mengepung_jawa_hoaks-Nts3_large.png
Soal Siklon 97S Mengepung Jawa, BMKG: Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187694//penguburan_anjing_k_9_bernama_reno_secara_kedinasan-A1xE_large.png
Viral Anjing K-9 Gugur saat Bantu Pencarian Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187602//petugas_saat_membuka_jalur_longsor-TsJe_large.jpg
Akses Masih Terputus, Polda Riau Tembus 11 Titik Longsor Menuju Tigo Koto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186875//mnc_peduli_dan_mnc_university_latih_180_pmr_jakpus_kenali_ai-6IwS_large.jpg
MNC Peduli dan MNC University Latih 180 PMR Jakpus Kenali AI untuk Perangi Hoaks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186816//kapolri_jenderal_listyo_sigit-K13L_large.jpg
Kapolri Tekankan Pentingnya Sinergi dengan Pers, Singgung Era Post Truth
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement