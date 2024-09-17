Pilkada 2024, Polisi Minta Milenial Hindari Hoaks dan Black Campaign di Medsos

Polisi minta Milenial hindari hoaks dan black campaign saat Pilkada 2024. (Foto: Dok Polisi)

INHU - Polda Riau menurunkan tim Asistensi atau tim pendampingan untuk memantapkan Operasi Mantap Praja (OMP) Lancang Kuning (LK) tahun 2024 yang dilaksanakan di Polres Indragiri Hulu (Inhu), Selasa, (17/9/2024). Tim meminta pemilih muda atau Milenial menghindari hoaks dan black campaign di media sosial (medsos) saat Pilkada 2024.

Tim Polda Riau yang diterjunkan ke Inhu dipimpin Wakil Komandan Satuan (Wadansat) Brimobda Riau AKBP M. Aries Purwanto. Dia dan sejumlah anggota dari Pekanbaru datang dan langsung memberikan pengarahan kepada Kasatgas OMP, PJU, serta kapolsek yang mengikuti melalui virtual di ruang Sanika Satyawada Polres Inhu.

"Pendampingan yang dilakukan oleh Polda Riau bertujuan untuk memantapkan atau memaksimalkan tujuan operasi yang dilaksanakan oleh Polres Inhu dan jajaran," kata Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar, Selasa.

Kapolres menambahkan bahwa tim menekankan untuk memperkuat sistem manajemen operasi, soliditas, serta netralitas dalam menjalankan tugas-tugas operasi sehingga proses tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) dapat berjalan aman, damai, sejuk, dan bermartabat.

Tim juga menekankan perlunya deteksi dini terhadap semua potensi ancaman yang ada, tidak memandang remeh situasi kondusif saat ini. Seluruh personel diharapkan wajib mengemban fungsi intelijen sehingga deteksi berjalan optimal.

Dalam arahannya, tim juga menekankan perlunya melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk mengajak kaum milenial menggunakan hak pilih dan tidak terprovokasi oleh isu hoaks dan black campaign yang disebar di media sosial.