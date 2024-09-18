Modus Cari Kerja, Malah Nyolong iPhone di Coffee Shop

DEPOK - Kapolsek Beji, Kompol Jupriono membenarkan ada pria yang terekam kamera pengawas atau CCTV, nyolong iPhone 11 Pro Max di Coffee Shop, Jalan Raya Margonda, Beji, Depok. Modus pencuri adalah mencari pekerjaan pada Senin 16 September 2024. Saat ini pelaku tengah dalam penyelidikan pihak kepolisian.

"Betul (modus mencari lowongan kerja)," kata Jupriono saat di konfirmasi, Selasa (17/9/2024).

Sebelumnya, viral aksi pencurian handphone jenis iPhone 11 Pro Max di Coffee Shop E+E, Margonda, Pondok Cina, Beji, Depok pada Senin kemarin. Aksi pria yang diduga modus mencari lowongan kerja (loker) menggasak saat penjaga kasir lengah dan terekam kamera pengawas atau CCTV yang dibagikan lama Instagram @infodepok_id.

Terlihat seorang pria mengenakan hoodie berwarna merah dan celana cream membawa tas ransel mendatangi coffee shop tersebut. Setelah mendatangi kasir, pelaku dipersilahkan duduk didampingi oleh seorang wanita untuk menanyakan loker

Setelah berbincang, pelaku dan penjaga coffee shop beranjak pergi meninggalkan tempat duduk mereka. Namun saat penjaga coffee shop lengah, pelaku langsung mengambil satu unit handphone jenis iPhone 11 Pro Max dan kabur.

“Pelaku awal datang minta info loker, akhirnya ketemuan di respon dengan pihak cafe untuk tanya jawab ngobrol. Pas mau jalan pulang lihat iPhone tergeletak sama itu cowok diambil,” tulis caption laman Instagram @infodepok_id dikutip.



(Angkasa Yudhistira)