HOME NEWS JABAR

Kronologi Kebakaran Rumah Joe P Project

Agus Warsudi , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |04:00 WIB
Kronologi Kebakaran Rumah Joe P Project
Joe P Project ngecas handphoe sebelum kebakaran terjadi (Foto : Istimewa)
A
A
A

BANDUNG - Lantai 2 rumah milik Joehana Sutisna (57) yang dikenal Joe P Project di Jalan Neptunus Tengah Blok A13 Nomor 18, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, kebakaran, Selasa 17 September 2024, malam. Kebakaran itu terjadi diduga akibat korsetling listrik.

"Objek yang terbakar bangunan perumahan milik Joe P Project," kata Kasi Penyelamatan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) Kota Bandung Jhon Erwin, Selasa (17/9/2024).

Jhon Erwin menyatakan, berdasarkan keterangan Yuli, istri Joe p Project, sebelum kejadian, suaminya Joe tengah mengisi baterei handphone di  kamar. Joe sempat meninggalkan ruangan kamar tersebut dan terdengar letupan kecil. 

"Saat kembali ke kamar, Yuli melihat api sudah membakar sebagian kasur dan segera melaporkan ke suaminya," ujar Jhon Erwin.

Karena khawatir api menyebar ke rumah lain, tutur Jhon Erwin, mengatakan warga melaporkan ke Diskar PB Kota Bandung. Petugas tiba di lokasi langsung memadamkan api di ruangan yang terbakar seluas 12 meter persegi.

"Penanganan dimulai pada pukul 18.30 WIB, petugas melakukan pemadaman secara menyeluruh di seluruh area terbakar. Waktu penanganan 77 menit," tutur Jhon.

Jhon menuturkan, total tiga unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api di lantai dua rumah Joe P Project. "Kebakaran ini tidak menimbulkan korban, baik luka maupun jiwa," ucap Jhon.

(Angkasa Yudhistira)

      
