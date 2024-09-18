Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Gempa M 5,0 Guncang Bandung

Salman Mardira , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |09:57 WIB
Gempa M 5,0 Guncang Bandung
Ilustrasi (Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo 5,0 mengguncang Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu 18/9/2024) pukul 09.41 WIB. Gempa ini dinyatakan tak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami.

BMKG melaporkan bahwa lokasi gempa berada di titik koordinat 7,19 Lintang Selatan dan 107,67 Bujur Timur. Pusat gempa terletak di 24 kilometer arah tenggara Kabupaten Bandung pada kedalaman 10 Km.

"Tidak berpotensi tsunami," tulis BMKG dalam laman resminya.

BMKG menyarankan agar hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi.

Hingga kini belum ada laporan dampak gempa tersebut.

(Salman Mardira)

      
