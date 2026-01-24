Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jabodetabek saat Weekend: Waspada Hujan Disertai Petir

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |05:05 WIB

Cuaca Jabodetabek (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca untuk wilayah Jabodetabek pada Sabtu, (24/1/2026). Secara umum, cuaca diprediksi didominasi kondisi berawan tebal dengan potensi hujan ringan di sejumlah wilayah.

Pada pagi hingga siang hari, kondisi berawan tebal masih mendominasi. Potensi hujan ringan masih dapat terjadi di sebagian wilayah Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, serta Kabupaten Bogor.

Sementara itu, pada siang hingga sore hari, hujan ringan berpeluang turun di sebagian wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, dengan kondisi cuaca umumnya tetap berawan tebal.

BMKG mencatat suhu udara di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor berkisar antara 20 hingga 28 derajat Celsius, sedangkan wilayah Jabodetabek lainnya berada pada rentang 22 hingga 30 derajat Celsius. Adapun kelembapan udara cukup tinggi, yakni antara 82 hingga 95 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang yang berpeluang terjadi di sebagian besar wilayah Jabodetabek. Warga diharapkan tetap berhati-hati, terutama saat beraktivitas di luar ruangan.

(Awaludin)

      
