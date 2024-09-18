Gempa Guncang Garut Pagi Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan 2,5 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Rabu (18/9/2024).

Gempa tersebut hanya berselang beberapa menit usai gempa M5,0 di Bandung, Jawa Barat.

"Magnitudo 2.5, 18-Sep-2024 10:05:18 WIB, Lokasi: 7.24LS, 107.66BT (26 km BaratDaya KAB-GARUT-JABAR), Kedalaman:10 Km," cuit laman X @infoBMKG.

BMKG menjelaskan informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Khafid Mardiyansyah)