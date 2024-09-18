Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kunker Komisi IV DPR di Bandung Disambut Gempa Bumi M5,0

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |11:05 WIB
Kunker Komisi IV DPR di Bandung Disambut Gempa Bumi M5,0
Ilustrasi
A
A
A

CIMAHI - Kunjungan Komisi IV DPR RI di Pasar Atas Baru, Kota Cimahi, Jawa Barat disambut guncangan gempa berkekuatan magnitudo 5,0 yang berpusat Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/9/2024) pukul 09.41 WIB. 

Berdasarkan pantauan, sejumlah anggota Komisi IV DPR RI tiba di Pasar Atas Baru Kota Cimahi sekitar pukul 09.30 WIB. Mereka langsung menuju lantai 2 untuk mengecek harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.

Disaat para wakil rakyat itu melakukan aktivitasnya, pukul 09.41 WIB gempa mengguncang Kabupaten Bandung dan getarannya terasa hingga ke Pasar Atas Baru, Kota Cimahi. Pedagang yang menyaksikan kunnjungan itu juga turut merasakan gempa.

"Kerasa banget kalau saya. Makanya saya sempat teriak gempa, gempa," ucap Eneng, pedagang di Pasar Atas Baru Cimahi.

Namun menurutnya, rombongan anggota DPR RI yang melintas tepat di depan kiosnya kemungkinan tak merasakan guncangan gempa tersebut lantaran tetap bergerak menuju kios-kios pedagang lainnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192089//gempa-efoC_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Bengkulu, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192064//hujan_jabodetabek-IWaP_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Disertai Petir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191994//gempa-c3mH_large.jpg
Breaking News! Gempa M4,1 Guncang Gayo Lues Aceh, Berpusat di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/340/3191958//gempa-4xW8_large.jpg
Libur Akhir Tahun, Lumajang Jatim Diguncang Gempa Dangkal Dua Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191940//cuaca_ekstrem-CNU8_large.jpg
Libur Nataru, BMKG: Waspadai Potensi Hujan Lebat di Sejumlah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/340/3191913//gempa-BQDw_large.jpg
Gempa M4,1 Guncang Raja Ampat Papua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement