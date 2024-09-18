Kunker Komisi IV DPR di Bandung Disambut Gempa Bumi M5,0

CIMAHI - Kunjungan Komisi IV DPR RI di Pasar Atas Baru, Kota Cimahi, Jawa Barat disambut guncangan gempa berkekuatan magnitudo 5,0 yang berpusat Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/9/2024) pukul 09.41 WIB.

Berdasarkan pantauan, sejumlah anggota Komisi IV DPR RI tiba di Pasar Atas Baru Kota Cimahi sekitar pukul 09.30 WIB. Mereka langsung menuju lantai 2 untuk mengecek harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.

Disaat para wakil rakyat itu melakukan aktivitasnya, pukul 09.41 WIB gempa mengguncang Kabupaten Bandung dan getarannya terasa hingga ke Pasar Atas Baru, Kota Cimahi. Pedagang yang menyaksikan kunnjungan itu juga turut merasakan gempa.

"Kerasa banget kalau saya. Makanya saya sempat teriak gempa, gempa," ucap Eneng, pedagang di Pasar Atas Baru Cimahi.

Namun menurutnya, rombongan anggota DPR RI yang melintas tepat di depan kiosnya kemungkinan tak merasakan guncangan gempa tersebut lantaran tetap bergerak menuju kios-kios pedagang lainnya.