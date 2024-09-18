Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Bandung, Kantor Kecamatan hingga KUA Rusak

Agi Ilman , Jurnalis-Rabu, 18 September 2024 |11:01 WIB
Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Bandung, Kantor Kecamatan hingga KUA Rusak
Sejumlah bangunan rusak imbas Gempa Bandung (Foto: Okezone/Agi)
A
A
A

BANDUNG - Pada Rabu, 18 September 2024, pukul 09:41 WIB, gempa bumi dengan magnitudo 5,0 mengguncang wilayah Kabupaten Bandung. Wilayah yang paling terdampak adalah Kecamatan Kertasari dan Pangalengan.

Menurut Ketua Unit Cegah Siaga (UCS) Kecamatan Kertasari, Deden Saputra, gempa terasa sangat kuat. Saat gempa terjadi, Deden dan beberapa warga tengah berada di kantor Kecamatan.

"Gempa terasa sangat kencang. Saat itu, kami sedang beraktivitas di kantor kecamatan dan semua orang langsung berlarian keluar ke lapangan," ungkapnya melalui telepon.

Beberapa bangunan di Kecamatan Kertasari mengalami kerusakan, termasuk kantor Kecamatan dan kantor KUA, dengan kerusakan pada pagar dan benteng yang diperkirakan mencapai 80 persen.

"Banyak gerobak pedagang juga rusak. Saat ini, warga dan kendaraan masih berada di lapangan untuk menghindari kemungkinan gempa susulan, dan pendataan kerusakan masih belum dilakukan karena guncangan terus berlangsung," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/340/3192089//gempa-efoC_large.jpg
Gempa M5,8 Guncang Bengkulu, Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/338/3192064//hujan_jabodetabek-IWaP_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan Disertai Petir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191994//gempa-c3mH_large.jpg
Breaking News! Gempa M4,1 Guncang Gayo Lues Aceh, Berpusat di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/340/3191958//gempa-4xW8_large.jpg
Libur Akhir Tahun, Lumajang Jatim Diguncang Gempa Dangkal Dua Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/337/3191940//cuaca_ekstrem-CNU8_large.jpg
Libur Nataru, BMKG: Waspadai Potensi Hujan Lebat di Sejumlah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/340/3191913//gempa-BQDw_large.jpg
Gempa M4,1 Guncang Raja Ampat Papua
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement