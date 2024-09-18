Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Bandung, Kantor Kecamatan hingga KUA Rusak

BANDUNG - Pada Rabu, 18 September 2024, pukul 09:41 WIB, gempa bumi dengan magnitudo 5,0 mengguncang wilayah Kabupaten Bandung. Wilayah yang paling terdampak adalah Kecamatan Kertasari dan Pangalengan.

Menurut Ketua Unit Cegah Siaga (UCS) Kecamatan Kertasari, Deden Saputra, gempa terasa sangat kuat. Saat gempa terjadi, Deden dan beberapa warga tengah berada di kantor Kecamatan.

"Gempa terasa sangat kencang. Saat itu, kami sedang beraktivitas di kantor kecamatan dan semua orang langsung berlarian keluar ke lapangan," ungkapnya melalui telepon.

Beberapa bangunan di Kecamatan Kertasari mengalami kerusakan, termasuk kantor Kecamatan dan kantor KUA, dengan kerusakan pada pagar dan benteng yang diperkirakan mencapai 80 persen.

"Banyak gerobak pedagang juga rusak. Saat ini, warga dan kendaraan masih berada di lapangan untuk menghindari kemungkinan gempa susulan, dan pendataan kerusakan masih belum dilakukan karena guncangan terus berlangsung," ungkapnya.