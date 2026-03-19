Ramalan Cuaca, Jabodetabek Didominasi Hujan Ringan saat Nyepi

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Kamis, 19 Maret 2026, didominasi hujan ringan.

Cuaca Hari Raya Nyepi di wilayah DKI Jakarta, menurut BMKG hujan ringan diperkirakan terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara itu, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu diprediksi berawan.

Untuk wilayah penyangga, hujan ringan juga diperkirakan mengguyur Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, serta Kota Depok.

Di wilayah Banten, Kabupaten Tangerang diprediksi berawan. Sedangkan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan berpotensi mengalami hujan ringan.

Secara umum, kondisi cuaca di Jabodetabek pada hari tersebut didominasi hujan ringan dengan sebagian wilayah berawan.

(Arief Setyadi )

