Ogah Bayar PSK Usai Open BO, Pria di Sidrap Dikejar-kejar Pakai Parang

SIDRAP - Seorang pria lari ketakutan dikejar sekelompok pemuda di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan senjata tajam (badik). Bahkan pria tersebut menerobos masuk ke dalam salah satu warung kopi (warkop) di daerah itu, untuk menyelamatkan diri dari amukan warga.

Aksi kejar-kejaran itu terekam kamera pengintai CCTV dan langsung viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di Pangkajene, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidrap, Selasa 17 September 2024.

Dalam video berdurasi 56 dan 54 detik itu terlihat seorang pemuda berbaju hitam celana pendek mendobrak pintu masuk rumah kaca warkop.

Pemuda tersebut lari masuk dalam warkop meminta perlindungan karena dikejar sekelompok pemuda yang menggunakan senjata tajam. Nampak dengan jelas, pemuda yang mengejar tersebut sambil memegang senjata tajam diduga badik.

Informasi yang dihimpun, peristiwa itu bermula diduga gegara open Booking Online (BO) melalui aplikasi hijau.

Kapolsek Maritenggae, Iptu Antonius Pasakke membenarkan kejadian tersebut. Dia mengatakan, pihaknya sudah mengamankan para pelaku.

"Yah, saat ini semuanya sudah kita amankan di Mapolsek Maritenggae untuk penyelidikan lebih lanjut," ucapnya, Kamis (19/9/2024).