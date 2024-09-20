Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Pemkot Pekanbaru Terbakar, ASN Berhamburan Keluar Gedung

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |16:03 WIB
Pemkot Pekanbaru Terbakar, ASN Berhamburan Keluar Gedung
Pemkot Pekanbaru Terbakar (foto: dok ist)
A
A
A

PEKANBARU - Kebakaran melanda komplek perkantoran Pemkot (Pemerintah Kota) Pekanbaru di Tenayan Raja, pada Jumat (20/9/2024). Kebakaran terjadi di daerah gedung bersama.

Di mana dalam gedung tersebut ada tiga perkantoran yakni Dinas PUPR (Prasarana Umum Perumahan Rakyat), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Perkim (Perumahan dan Permukiman).

Kebakaran terjadi sejak pukul 11.30 WIB. Kebakaran terjadi di bagian lantai atas gedung 6 lantai. Api berkobar disertai dengan kepulan asap hitam. Akibat kebakaran itu para ASN berhamburan keluar.

 

