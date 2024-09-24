Sore Ini, Gunung Lewotobi Laki-Laki Meletus Luncurkan Abu Vulkanik 1.200 Meter

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-Laki kembali mengalami erupsi sore ini, Selasa (24/9/2024), pukul 16.01 WITA. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan gunung api meluncurkan abu vulkanik setinggi 1.200 meter di atas puncak.

Diketahui, Gunung Api Lewotobi Laki-Laki terletak di Kab/Kota Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dengan posisi geografis di Latitude -8.5389°LU, Longitude 122.7682°BT dan memiliki ketinggian 1584 mdpl. Saat ini, status Gunung Lewotobi Laki-laki siaga atau level III.

“Terjadi erupsi G. Lewotobi Laki-Laki pada hari Selasa, 24 September 2024, pukul 16:01 WITA dengan tinggi kolom abu teramati ± 1.200 m di atas puncak (± 2784 m di atas permukaan laut),” ujar Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Emanuel Rofinus Bere dalam keterangannya.

Rofinus melaporkan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan barat laut. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 31.8 mm dan durasi 314 detik.

Sementara itu, Rofinus meminta masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki dan pengunjung/ wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 3 KM dari pusat erupsi G. Lewotobi Laki-laki serta sektoral 4 km pada arah Utara-Timur Laut dan 5 KM pada sektor Timur Laut.