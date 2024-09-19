Waspada! Gunung Lewotobi Laki-laki Kembali Erupsi, Muntahkan Abu Vulkanik 700 Meter

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-laki kembali mengalami erupsi, Kamis (19/9/2024), pukul 18.07 WITA. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan gunungapi itu meluncurkan abu vulkanik setinggi 700 meter di atas puncak.

Diketahui, Gunung Api Lewotobi Laki-laki terletak di Kab/Kota Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dengan posisi geografis di Latitude -8.5389°LU, Longitude 122.7682°BT dan memiliki ketinggian 1584 mdpl. Saat ini, status Gunung Lewotobi Laki-laki Siaga atau Level III.

“Terjadi erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki pada hari Kamis, 19 September 2024, pukul 18:07 WITA dengan tinggi kolom abu teramati ± 700 m di atas puncak (± 2.284 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Pengamatan Gunung Api, Herman Yosef S Mboro dalam keterangannya.

Herman melaporkan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya dan barat. Saat laporan ini dibuat, erupsi masih berlangsung.

Sementara itu, Herman meminta masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki dan pengunjung/ wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 3 Km dari pusat erupsi G. Lewotobi Laki-laki serta sektoral 4 km pada arah Utara-Timur Laut dan 5 KM pada sektor Timur Laut.