Mencekam! Massa The Jakmania Serang Rumah Bobotoh di Sukabumi

SUKABUMI - Viral di media sosial, suporter Persija The Jakmania menyerang sebuah rumah diduga milik pendukung Persib di Jalan Pajagalan, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada Senin 23 September 2024.

Massa The Jakmania merusak pagar besi. Mereka memaksa masuk ke dalam rumah, namun dihadang oleh warga sekitar dan perempuan yang merupakan pemilik rumah. Akhirnya massa yang menggunakan sepeda motor tersebut, pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Pemilik rumah Saldi Andi Andari (22) mengatakan, sebelum kejadian penyerangan tersebut terjadi, ia bersama beberapa temannya sedang berkumpul di dalam rumah. Setelah itu lewat di depan rumahnya para pendukung Persija.

"Dikiranya yang kumpul itu anak Persib terus di sini (di pagar rumah) ada (banner) logo Persib jadi semakin kuat (praduga) mereka tuh, wah ini anak Persib. Setelah itu langsung ngancurin ininya (pager), sepatu juga ada yang hilang, banner (Persib) dirusakin," ujar Saldi.

Lebih lanjut Saldi mengatakan, tidak ada yang memancing pertikaian di antara mereka. Namun diduga akibat melihat banner Persib yang terpasang di pagar besi rumah, para suporter Persija tersebut emosi, terlebih baru saja selesai pertandingan Persija yang kalah melawan Persib.

"Sangat disayangkan sih soalnya mereka salah sasaran mereka kira di sini anak Bobotoh padahal mah cuma ada anak sekolah bukan anak Bobotoh atau anak Persija juga bukan. Saya berharap (ada ganti rugi kerusakan),"tutup Saldi.