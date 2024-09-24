Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Mencekam! Massa The Jakmania Serang Rumah Bobotoh di Sukabumi

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |17:19 WIB
Mencekam! Massa The Jakmania Serang Rumah Bobotoh di Sukabumi
Massa The Jakmania Serang Rumah Bobotoh di Sukabumi
A
A
A

SUKABUMI - Viral di media sosial, suporter Persija The Jakmania menyerang sebuah rumah diduga milik pendukung Persib di Jalan Pajagalan, Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada Senin 23 September 2024.

Massa The Jakmania merusak pagar besi. Mereka memaksa masuk ke dalam rumah, namun dihadang oleh warga sekitar dan perempuan yang merupakan pemilik rumah. Akhirnya massa yang menggunakan sepeda motor tersebut, pergi meninggalkan lokasi kejadian.

Pemilik rumah Saldi Andi Andari (22) mengatakan, sebelum kejadian penyerangan tersebut terjadi, ia bersama beberapa temannya sedang berkumpul di dalam rumah. Setelah itu lewat di depan rumahnya para pendukung Persija.

"Dikiranya yang kumpul itu anak Persib terus di sini (di pagar rumah) ada (banner) logo Persib jadi semakin kuat (praduga) mereka tuh, wah ini anak Persib. Setelah itu langsung ngancurin ininya (pager), sepatu juga ada yang hilang, banner (Persib) dirusakin," ujar Saldi.

Lebih lanjut Saldi mengatakan, tidak ada yang memancing pertikaian di antara mereka. Namun diduga akibat melihat banner Persib yang terpasang di pagar besi rumah, para suporter Persija tersebut emosi, terlebih baru saja selesai pertandingan Persija yang kalah melawan Persib.

"Sangat disayangkan sih soalnya mereka salah sasaran mereka kira di sini anak Bobotoh padahal mah cuma ada anak sekolah bukan anak Bobotoh atau anak Persija juga bukan. Saya berharap (ada ganti rugi kerusakan),"tutup Saldi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/52/3069265/spbu-biHx_large.jpg
Viral Pengemudi Gagal Isi Pertalite Gara-Gara Data MyPertamina Dipakai Orang Lain hingga 420 Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/612/3069063/viral_angkut_kasur-m5sM_large.jpg
Viral Momen Kerjasama Angkut Kasur Pakai Mobil, Netizen: Pakai Tali Silaturahmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/612/3068712/truk_nyangkut-mVc9_large.jpg
Viral Truk Hilang Kendali hingga Nyangkut di Atap Rumah, Netizen: Lengah Dikit Salah Parkir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068707/viral-hylb_large.jpg
Emak-Emak ASN Bekasi Larang Tetangga Beribadah, BPIP: Harus Dievaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/612/3068130/viral-RP5D_large.jpg
Viral Bocah SD Pakai Sepeda Antarkan Mobil Ambulans yang Tersesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/509/3068316/viral-KU4S_large.jpg
Video Mesum Viral, Polisi: Persetubuhan Pelajar Demak di Sekolah Bukan Pemerkosaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement