Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Video Remaja Duel Pakai Parang di Banjar, Berawal Janjian di Medsos

Sairi , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |14:04 WIB
Viral Video Remaja Duel Pakai Parang di Banjar, Berawal Janjian di Medsos
Viral duel remaja menggunakan parang di Banjar. (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

BANJAR - Viral video yang menunjukkan beberapa remaja tengah tawuran menggunakan senjata tajam. Mereka berduel satu lawan satu menggunakan parang di Jalan Gubernur Syarkawi, Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Video duel antar remaja yang terjadi pada Sabtu lalu itu pun ramai beredar di media sosial. Dari informasi yang dihimpun, tawuran itu bermula dari interaksi di media sosial. Korban dan pelaku saling tantang melalui Instagram.

Kapolsek Sungai Tabuk Iptu Sumari mengatakan, kedua belah pihak bertemu di suatu tempat yang telah disepakati. Ironisnya perkelahian itu menggunakan senjata tajam yang menyebabkan satu orang luka sobek di bagian tubuhnya.

“Kami sudah melakukan pemanggilan semua yang diduga terlibat dan saat ini untuk kasus perkelahian ini sudah dilimpahkan ke Polres Banjar,” ucapnya.

Satu orang sudah ditetapkan sebagai pelaku dan dijerat Pasal 80 Ayat 2 Jo Pasal 76 C Uu No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193259//tawuran_di_manggarai-Ej0M_large.jpg
Tawuran Pecah di Manggarai, Polisi Bubarkan Massa dengan Gas Air Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193098//tawuran-m7oi_large.jpg
Tahun Baru, Dua Kelompok Warga Hendak Tawuran di Klender 'Diacak-acak' Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193001//viral-Tmiw_large.jpg
Viral! Tawuran Pecah saat Awal Tahun di Flyover Klender, Polisi Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192815//tawuran-adnJ_large.jpg
Polda Metro: 440 Aksi Tawuran Terjadi Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192269//viral-1vaw_large.jpg
Sekelompok Pemuda Tenteng Celurit di Menteng Tengah Malam, Auto Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188696//polisi-C45k_large.jpg
Rawan Tawuran, Polisi Ingatkan Pelajar di Tanjung Priok soal Kenakalan Remaja hingga Pornografi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement