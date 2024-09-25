Viral Video Remaja Duel Pakai Parang di Banjar, Berawal Janjian di Medsos

BANJAR - Viral video yang menunjukkan beberapa remaja tengah tawuran menggunakan senjata tajam. Mereka berduel satu lawan satu menggunakan parang di Jalan Gubernur Syarkawi, Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Video duel antar remaja yang terjadi pada Sabtu lalu itu pun ramai beredar di media sosial. Dari informasi yang dihimpun, tawuran itu bermula dari interaksi di media sosial. Korban dan pelaku saling tantang melalui Instagram.

Kapolsek Sungai Tabuk Iptu Sumari mengatakan, kedua belah pihak bertemu di suatu tempat yang telah disepakati. Ironisnya perkelahian itu menggunakan senjata tajam yang menyebabkan satu orang luka sobek di bagian tubuhnya.

“Kami sudah melakukan pemanggilan semua yang diduga terlibat dan saat ini untuk kasus perkelahian ini sudah dilimpahkan ke Polres Banjar,” ucapnya.

Satu orang sudah ditetapkan sebagai pelaku dan dijerat Pasal 80 Ayat 2 Jo Pasal 76 C Uu No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.

(Qur'anul Hidayat)