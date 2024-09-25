Viral Penculikan Anak Pemulung di Bandung: Modus Diajak Belanja, Anaknya Dibawa

BANDUNG - Aksi penculikan balita oleh seorang perempuan di Kota Bandung terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Pelaku berhasil ditangkap oleh Unit Reskrim Polsekta Panyileukan, Polrestabes Bbandung pada Selasa 24 September 2024, malam.

Saat ini, pelaku berinisial U tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut di kantor Mapolsek Panyileukan dan mendalami motif dari pelaku melakukan penculikan.

Dalam video rekaman CCTV, nampak pelaku U melakukan aksi penculikan anak balita seorang pemulung dikawasan Jalan AH Nasution, Kota Bandung, pada Senin 23 September 2024, malam.

Dalam rekaman yang viral di media sosial tersebut terlihat pelaku menghampiri anak beserta kedua orangtuanya yang tengah beristirahat usai mencari barang bekas. Kemudian, pelaku membujuk ibu dari korban untuk mengajak anaknya tersebut berbelanja di sebuah swalayan di kawasan tersebut.

Namun, sebelum masuk, pelaku meminta ibu korban untuk mengganti baju terlebih dahulu di toilet. Di saat itulah pelaku langsung membawa kabur anak korban dan naik angkutan umum.

Berbekal rekaman CCTV dan keterangan ibu korban, kurang dari 1 kali 24 jam pelaku berhasil ditangkap dan anak korban berhasil diselamatkan oleh polisi di rumah pelaku, di kawasan Cipadung, Kota Bandung, Jjawa Barat.

"Polisi masih mendalami motif pelaku melakukan penculikan," ujar Kapolsek Panyileukan Kompol Kurnia, Rabu (25/9/2024).