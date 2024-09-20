Advertisement
NUSANTARA
HOME NEWS NUSANTARA

Mayat Bocah Dilakban Diduga Korban Penculikan dan Pembunuhan Berkaitan Utang Piutang Ibunya

Iskandar Nasution , Jurnalis-Jum'at, 20 September 2024 |17:04 WIB
Mayat Bocah Dilakban Diduga Korban Penculikan dan Pembunuhan Berkaitan Utang Piutang Ibunya
Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Natanegara (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Polisi telah mengantongi identitas pelaku penculikan dan pembunuhan anak perempuan di Kota Cilegon, yang mayatnya ditemukan dilakban di tepi pantai di Lebak, Banten. Saat ini terdapat delapan orang saksi yang diperiksa petugas kaitan kasus tersebut.
 
Satreskrim Polres Cilegon telah melakukan pemeriksaan terhadap delapan orang saksi dan tengah memburu terduga pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap APH.

Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Natanegara mengatakan, pihaknya menduga APH merupakan korban penculikan dan pembunuhan akibat persoalan utang piutang berdasarkan keterangan dari keluarga korban.

"Berawal dari pinjaman ibu korban. Nah di sini dapat teror dan ancaman (dari terduga pelaku)," ujarnya, Jumat (20/9/2024).

Kemas menyampaikan bahwa hasil autopsi sementara diketahui korban menderita banyak luka lebam maupun tindakan kekerasan lain.
 
"Korban dinyatakan meninggal dua hari sebelumnya," ucap Kapolres.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
