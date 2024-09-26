Grebek Wisma di Bogor, Polisi Amankan 8 Orang Terlibat Prostitusi Online

BOGOR - Polisi menggrebek salah satu wisma di wilayah Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Hasilnya, didapati 8 orang terlibat praktik prostistusi online melalui aplikasi pertemanan Michat.

"Mengamankan dan melakukan introgasi terhadap pelaku prostitusi online," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso dalam keterangannya, Rabu (25/9/2024).

Adapun operasi tersebut digelar pada Selasa 24 September 2024 malam. Adapun kedelapan orang yang berhasil diamankan masing-masing berinisial MI, RP, AR, AD, RA, IN, RT dan DN.

"Pelaku menggunakan aplikasi Michat kemudian menawarkan jasa ML, lalu diarahkan ke wisma," jelasnya.