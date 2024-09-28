Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Didukung Bapera, Maesyal-Intan Semakin Unggul di Kabupaten Tangerang

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |20:51 WIB
Didukung Bapera, Maesyal-Intan Semakin Unggul di Kabupaten Tangerang
Maesyal Rasyid-Intan Nurul Hikmah (Foto: Dok)
A
A
A

TANGERANG - Dewan Pimpinan Daerah Barisan Pemuda Nusantara (DPD Bapera) Kabupaten Tangerang resmi mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid-Intan Nurul Hikmah. Dukungan ini semakian menguatkan Maesyal-Intan meraih kemenangan di Pilkada 2024.

Deklarasi dukungan kepada Maesyal dan Intan (MADANI) digelar di hadapan anggota Bapera se-Kabupaten Tangerang, di Indoor Stadium, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Sabtu (28/9/2024).

Sebanyak 700 anggota Bapera se-Kabupaten Tangerang hadir dalam prosesi pelantikan pengurus Bapera yang dilanjutkan dengan prosesi deklarasi dukungan kepada MADANI dan Andra Soni-Dimyati.

Juru Bicara Maesyal - Intan, Virdian Aurellio mengatakan, “Hari kita saksikan pasangan Maesyal - Intan adalah pemimpin yang komitmen terhadap partisipasi masyarakat sipil, karena kami percaya permasalahan di Kabupaten Tangerang membutuhkan kekuatan Pemerintah dan rakyat bersama-sama turun tangan”

Ketua DPD Bapera Kabupaten Tangerang Reza Arief Rahman menambahkan, "Bapera Kabupaten Tangerang siap mendukung, mengawal, dan memenangkan Pak Maesyal dan Ibu Intan menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Serta mendukung, mengawal, serta memenangkan Pak Andra Soni dan Pak Dimyati menjadi Gubernur dan Wakil Gubenur,"

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati bernomor urut 2 itu dinilai paket komplit dan pasangan yang sangat ideal untuk memimpin Kabupaten Tangerang ke depan.

Reza menambahkan, dirinya beserta seluruh jajaran pengurus siap menjalankan tugas dan amanah organisasi dan  siap mengibarkan panji-panji Bapera di seluruh Kabupaten Tangerang.

Di tempat yang sama, Calon Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menegaskan dirinya bersama Intan siap menjalankan amanah masyarakat Kabupaten Tangerang bersama Bapera.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136350/kpu_ri-IoLc_large.jpg
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement