Didukung Bapera, Maesyal-Intan Semakin Unggul di Kabupaten Tangerang

TANGERANG - Dewan Pimpinan Daerah Barisan Pemuda Nusantara (DPD Bapera) Kabupaten Tangerang resmi mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid-Intan Nurul Hikmah. Dukungan ini semakian menguatkan Maesyal-Intan meraih kemenangan di Pilkada 2024.

Deklarasi dukungan kepada Maesyal dan Intan (MADANI) digelar di hadapan anggota Bapera se-Kabupaten Tangerang, di Indoor Stadium, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Sabtu (28/9/2024).

Sebanyak 700 anggota Bapera se-Kabupaten Tangerang hadir dalam prosesi pelantikan pengurus Bapera yang dilanjutkan dengan prosesi deklarasi dukungan kepada MADANI dan Andra Soni-Dimyati.

Juru Bicara Maesyal - Intan, Virdian Aurellio mengatakan, “Hari kita saksikan pasangan Maesyal - Intan adalah pemimpin yang komitmen terhadap partisipasi masyarakat sipil, karena kami percaya permasalahan di Kabupaten Tangerang membutuhkan kekuatan Pemerintah dan rakyat bersama-sama turun tangan”

Ketua DPD Bapera Kabupaten Tangerang Reza Arief Rahman menambahkan, "Bapera Kabupaten Tangerang siap mendukung, mengawal, dan memenangkan Pak Maesyal dan Ibu Intan menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Serta mendukung, mengawal, serta memenangkan Pak Andra Soni dan Pak Dimyati menjadi Gubernur dan Wakil Gubenur,"

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati bernomor urut 2 itu dinilai paket komplit dan pasangan yang sangat ideal untuk memimpin Kabupaten Tangerang ke depan.

Reza menambahkan, dirinya beserta seluruh jajaran pengurus siap menjalankan tugas dan amanah organisasi dan siap mengibarkan panji-panji Bapera di seluruh Kabupaten Tangerang.

Di tempat yang sama, Calon Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menegaskan dirinya bersama Intan siap menjalankan amanah masyarakat Kabupaten Tangerang bersama Bapera.