Serukan Pilkada Damai, Ketum GP Ansor: Mahasiswa Hari Ini, Pemimpin Masa Depan

SAMARINDA - Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin menyerukan berlangsungnya Pilkada serentak 2024 berlangsung secara damai. Addin juga menyerukan peran aktif Gen Z dalam menyukseskan Pilkada agar terciptanya pemimpin sesuai harapan masyarakat.

“Jangan sampai anak muda acuh tak acuh dengan keadaan bangs aini. Jangan abai dan cuek, karena hari ini mahasiswa besok jadi pemimpin. Bangkitkan semangat dan kemampuan diri,” kata Addin saat memberikan kuliah umum di Universitas Mulawarman, belum lama ini.

Addin mengatakan, Pilkada serentak 2024 merupakan fase penting untuk mendapatkan bibit-bibit pemimpin yang akan membawa arah Indonesia. “Kita akan menghadapi suatu dinamika, Pilkada, suatu fase penting untuk mendapatkan bibit pemimpin yang Tangguh dalam menghadapi situasi nasional Indonesia,” uranya.

Pasalnya, lanjut Addin situasi nasional saat ini mendapatkan ancaman dari situasi politik-ekonomi global. Dimana, mengharuskan pemimpin daerah cerdas dan Tangguh dalam menciptakan solusi atas masalah di daerah masing-masing.

Dalam kesempatan itu di hadapan ratusan mahasiswa Mulawarman, Addin berpesan agar generasi Z memiliki kepercayaan diri yang tinggi, mengembangkan potensi, pandai dalam membuat kolaborasi, dan kerjasama dengan semua komponen.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Mulawarman Prof Abrunnur mengatakan kehadiran Ketua Umum GP Ansor untuk memberikan kuliah umum dalam rangka menguatkan nilai kebangsaan yang belakangan ini terasa berkurang. “Momen ini untuk memperkuat agar kita tidak mengurangi nilai kebangsaan dan cinta tanah air kita.

Mahasiswa, menurutnya, perlu mendapatkan pencerahan agar mengisi ulang pengetahuan dari tokoh-tokoh nasional yang hadir di kampus tersebut.

(Khafid Mardiyansyah)