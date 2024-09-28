BPBD: Seluruh Korban Longsor Tambang Emas Ilegal di Solok Sudah Dievakuasi

SOLOK - BPBD Solok memastikan seluruh korban longsor sudah ditemukan dengan total sebanyak 22 orang. Diketahui 11 korban di antaranya meninggal dunia, namun proses evakuasi korban dari lokasi sulit karena medan yang terlalu berat.

Kalaksa BPBD Solok Irwan Efendi meralat jumlah korban tertimbun longsor di lokasi tambang emas ilegal dengan jumlah korban adalah 22 orang. "Dari puluhan korban tertimbun tersebut 11 orang dinyatakan meninggal dunia," ujarnya, Sabtu (28/9/2024).

Menurut Irwan, kesalahan informasi korban longsor ini lantaran sulitnya jaringan di lokasi kejadian. Pasalnya jauhnya lokasi longsor yang butuh 4 sampai 6 jam jarak tempuh dengan berjalan kaki ke lokasi.

Saat ini untuk 11 korban tewas telah keluar dari lobang tambang, termasuk para korban yang mengalami luka-luka. "Untuk korban luka berat sebanyak delapan orang, luka ringan tiga orang," ucapnya.

Longsor di area tambang ini berada persisnya di Nagari (desa) Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti, Solok. BPBD Solok menyatakan bahwa seluruh korban sudah berhasil dievakuasi dari lobang tambang.