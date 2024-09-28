BPBD Ralat Jumlah Korban Longsor Tambang Ilegal Solok: 11 Orang Tewas, 11 Luka

PADANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Solok, Sumatera Barat meralat jumlah korban tertimbun longsor di Nagari Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok.

Hingga pukul 23.16 WIB jumlah data sementara, sampai saat ini ada 22 korban, korban meninggal dunia sudah 11 orang dan korban luka-luka 11 orang.

“Berhubung jauhnya lokasi longsor, yang butuh 4-6 jam jalan kaki, dan ketiadaan jaringan komunikasi, sehingga terjadi miss informasi data korban. Maka up date data jumlah korban diperkirakan 22 orang,” kata Kalaksa BPBD Kabupaten Solok, Irwan Effendi, Jumat (27/9/2024).

Sampai malam ini korban masih terus dievakuasi, sampai malam ini masih ada dua orang sedang di evakuasi menuju posko.

Berikut data korban dari BPBD Solok yang meninggal dunia, Sat (35) warga Talang Timur, Desriwandi (47) warga Talang Barat, Doris (30) warga Panasahan, Yedrimen (44) warga Talang Barat, Eri ( Yusrizal) (44) warga Taratak Dama, Ilham (25) warga Panasahan, Zil (31) warga Solok Selatan Pekonina, Indra (18), Solok Selatan Pekonina, Ambra (29) warga Surian. Dalam proses perjalanan menuju pos, Don warga Solok Selatan, Bumi Ayu dan Sakir warga Surian.

(Khafid Mardiyansyah)