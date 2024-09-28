Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cawagub Papua Selatan Petrus Safan Meninggal Dunia

Muhammad Syahrir Muslimin , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |22:39 WIB
Cawagub Papua Selatan Petrus Safan Meninggal Dunia
Cawagub Papua Selatan Petrus Safan meninggal dunia (Foto: Thread/@info_kejadian-merauke)
PAPUA SELATAN - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Papua Selatan nomor urut 1, Petrus Safan meninggal dunia, Sabtu (28/9/2024), sore tadi. Cawagub yang diusung partai perindo serta Partai Gerindra, Partai Golkar dan Partai Demokrat itu diduga meninggal dunia usai kelelahan dan terkena serangan jantung.

Petrus Safan yang berpasangan dengan Calon Gubernur Darius Gemelom Gebze sebagai calon nomor urut 1 pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, meninggal dunia setelah menjalani perawatan insentif di ruang ICU RSUD Merauke, Papua Selatan.

Sebelum dilarikan pagi tadi ke RSUD Merauke, Petrus Safan sempat dirawat di RSBP Merauke selama 2 hari. Karena tidak adanya dokter ahli jantung di rumah sakit tersebut, Petrus Safan pun dirujuk ke RSUD Merauke untuk menjalani pemeriksaan oleh dokter ahli jantung.

Diduga terkena serangan jantung usai kelelahan fisik setelah mengikuti rangkaian tahapan Pilkada Papua Selatan yang memasuki masa kampanye.

"Pasien masuk ke rumah akit kesadaran menurun, serta mengalami nyeri dada" ujar Humas RSUD Merauke dr Paul Kalalo.

Kepergian almarhum Petrus safan meninggalkan duka bagi keluarga hingga simpatisan relawan dan masyarakat Papua Selatan, terlebih masyarakat Kabupaten Asmat  karena almarhum merupakan salah satu tokoh Suku Asmat yang menjadi panutan di kalangan masyarakat.

(Angkasa Yudhistira)

      
