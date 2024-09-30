Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Blusukan ke Pasar Panorama Lembang, Kaesang Belanja Perlengkapan Anaknya

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Senin, 30 September 2024 |20:02 WIB
BANDUNG - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep blusukan ke Pasar Panorama Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), pada Senin 30 September 2024.

Dalam kesempatan itu, putra bungsu Presiden Jokowi itu belanja perlengkapan bayi dan tahu susu. Selain itu, dia juga mengampanyekan Paslon Bupati Bandung Barat, Edi Rusyandi-Unjang Asari (Edun).

Kaesang datang mengenakan baju kemeja lengan pendek warna biru navy dan motif ikan hias. Saat tiba, dia disambut jajaran kader PSI serta pasangan calon bupati Edi dan Unjang.

Kaesang menyambangi satu per satu kios, mulai dari pedagang tahu, lapak sayur, pedagang tahu hingga perlengkapan bayi. Dia berbelanja sambil mensosialisasikan pasangan Edun.

"Saya hari ini datang untuk sosialisasi memperkenalkan pak Edi dan Unjang sekalian saya beli perlengkapan peralatan untuk persiapan lahiran istri saya," kata Kaesang, Senin (30/9).

Diketahui, pasangan Edi Rusyandi-Unjang Asari didukung sejumlah partai di antaranya Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kaesang yakin pasangan ini bisa menang terpilih jadi bupati 2024-2029.

"InsyaAllah untuk Kabupaten Bandung Barat akan dipimpin oleh Pak Edi dan Pak Unjang" ungkap kaesang.

 

