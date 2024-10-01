Tragis, Wanita Tewas Usai Lompat dari Lantai 3 RSUD di Jambi

JAMBI - Seorang wanita tewas mengenaskan usai terjatuh dari lantai tiga di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Hanafi Muaro Bungo, Provinsi Jambi. Sebelumnya, korban yang diduga mengidap penyakit gangguan jiwa itu datang ke rumah sakit untuk melakukan rawat jalan.



Jasad wanita malang itu tewas bersimbah darah tergeletak usai terjatuh dari lantai tiga. Jasad korban yang jatuh di halaman samping gedung langsung dievakusi petugas rumah sakit ke ruang gawat darurat.



Informasi yang dihimpun korban berinisial RS itu datang ke rumah sakit untuk melakukan rawat jalan rutin. Korban diduga merupakan pasien gangguan jiwa.



Dari hasil pemeriksaan visum dokter rumah sakit, dr. jeri mengatakan, korban mengalami benturan di bagian kepala. Patah di bagian pergelangan tangan.

Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan penyebab jatuhnya korban dari lantai tiga gedung RSUD tersebut. Kepolisian juga belum bersedia memberikan keterangan resmi mengenai penyebab pasti kematian korban.

Untuk saat ini, jasad korban sudah diserahkan ke rumah duka untuk dilakukan pemakaman.

