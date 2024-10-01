Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kronologi Aksi Koboi Jalanan Sandera Ojol di Lampung, Ternyata Gagal Curi Motor Anak Kos

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |16:17 WIB
Kronologi Aksi Koboi Jalanan Sandera Ojol di Lampung, Ternyata Gagal Curi Motor Anak Kos
Aksi koboi jalanan di Lampung. (Foto: CCTV)
LAMPUNG - Pria 'koboi' bersenjata api (bersenpi) yang todong sejumlah pengguna jalan ternyata pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang gagal melakukan aksinya dan ditinggal rekannya. Hal itu terungkap usai polisi memeriksa beberapa saksi dan melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Pelaku sempat terekam CCTV di Kost Juanda Jalan H. Juanda, Pahoman, Bandarlampung.

Saat ditemui, penjaga kosan M. Jepri membenarkan pria yang viral todongkan senpi dan sandera ojol sempat hendak mencuri di kosannya. "Iya mau maling motor di sini, tapi ketahuan hari Minggu (29/9/2024) sore kemarin itu," ujar Jepri, Selasa (1/10/2024).

Jepri melanjutkan, dari rekaman CCTV, pelaku yang mengenakan hoodie merah itu datang dengan mengendap-endap masuk ke area parkir kosannya.

"Pelaku terlihat pakai helm dan menutupi wajahnya dengan masker, bawa tas kecil. Sebelum beraksi, pelaku sempat melihat situasi sekitar dulu," kata dia.

Merasa situasi aman, lanjut Jepri, pelaku langsung mengotak-atik kunci motor incarannya. "Terus ketahuan dari CCTV sama kami, dia langsung lari ke luar gerbang karena dikejar anak-anak kost," ucapnya.

Jepri menjelaskan, rekan pelaku ternyata sudah menunggu di luar gerbang, namun saat pelaku hendak naik motor malah tertinggal karena lengannya terpegang.

"Rekannya langsung kabur tancap gas ninggalin. Mungkin karena panik dikejar warga, pelaku ini ngeluarin senpi dan warga berhenti ngejar," jelasnya.

Sebelumnya, seorang pria diduga mengacungkan senjata api (senpi) di Jalan Way Sekampung, Rawa Laut, Tanjung Karang Timur, Minggu (29/9/2024).

Aksi koboi itu sempat direkam oleh salah satu pengendara yang melintas. Dalam video yang beredar, pria tersebut mengenakan baju hoodie berwarna merah.

 

