HOME NEWS SUMUT

Gempa M5,3 Guncang Padang Sidempuan Sumut, Begini Analisis BMKG

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |10:53 WIB
Gempa M5,3 Guncang Padang Sidempuan Sumut, Begini Analisis BMKG
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gempa besar dengan kekuatan M5,3 mengguncang Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Selasa 1 Oktober 2024 pukul 09.18.22 WIB. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,0.

Episenter gempabumi terletak pada koordinat 1,09° LU ; 98,82° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 59 Km arah barat daya dengan kedalaman 96 km.

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono menjelaskan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi menengah akibat adanya aktivitas intraslab ( aktivitas deformasi batuan dalam slab lempeng indo-australia yang tersubduksi ke bawah lempeng eurasia).

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault),” katanya dalam keterangan resminya.

Gempabumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Kab. Humbang Hasundutan dengan skala intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu), Gunungsitoli, Nias Barat, Nias Selatan dan Nias Utara dengan skala intensitas II - III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu).

Daryono memastikan dari hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 09.55 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan (aftershock).

“Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun  tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali ke dalam rumah,” imbaunya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
